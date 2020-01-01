الصحة الإسرائيلية : 28 وفاة 10761 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفي 28 شخصا تأثرا في إصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 10761 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، في وقت يواصل الانخفاض بالإصابة والعدوى مع انحسار الموجة الخامسة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا، شخصت 1434 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك تبلغ الإصابات النشطة 74002.

وأظهرت بيانات الصحة أن الإجمالي التراكمي إصابات كورونا التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، بلغت 3629390، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 10154 حالة وفاة.

ومع الانخفاض في الإصابة والعدوى، يستمر التراجع بعدد الحالات التي بحاجة لتسرير، حيث يرقد في المستشفيات 1367 مصابا بينهم 580 مصابة بحالة خطيرة و246 مصابا بحالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 217 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم انحسار الموجة الخامسة وتراجع العدوى، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 66915 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 16.08% منها موجبة.