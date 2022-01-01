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انضمام اللاعب المحترف ايميل يونس إلى المنتخب الفلسطيني للتجديف

الإثنين 28 فبراير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انضمام اللاعب المحترف ايميل يونس إلى المنتخب الفلسطيني للتجديف



رام الله / سما /

انضم اللاعب الفلسطيني المغترب في الولايات المتحدة الأمريكيّة ايميل نضال يونس إلى المنتخب الفلسطيني للتجديف، وذلك ليقوم بتمثيل دولة فلسطين في المسابقات العالمية في مجال التجديف الداخلي والتجديف الخارجي.

وعبَّر رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف السيّد خلدون أبو سليم عن سعادته الغامرة لانضمام اللاعب يونس إلى المنتخب، خاصّة وأنّ يونس حاصل على عدّة جوائز ومراكز متقدّمة في التجديف الداخلي والخارجي، فيما شارك في العديد من البطولات على مستوي الولايات المتحدة الأمريكيّة.

وشدّد السيّد أبو سليم على أنّ انضمام اللاعب يونس إلى المنتخب يضفي أهميةً وخبرةً كبيرة في مجال تطوير رياضة التجديف على مستوى دولة فلسطين.

كما قدّم السيّد أبو سليم شكره للجنة الأولمبيّة الفلسطينيّة ممثلةً بسيادة الفريق جبريل الرجوب وجميع أعضاء المكتب التنفيذي على مساعدتهم في تسهيل إجراءات انضمام اللاعب يونس والحصول على الموافقات الرسميّة من أجل انضمامه إلى المنتخب.

من جهته، قدَّم اللاعب يونس شكره للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، وذلك لتسهيل إجراءات انضمامه إلى المنتخب واستصدار الموافقات اللازمة لتمثيل دولة فلسطين من الاتحادات الدوليّة والعربيّة وكذلك قدم الشكر لنادي Riverside Boat Club ضفاف النهر للقوارب في ولاية كامبريدج الأمريكيّة على دعمهم له على التدريب واستعمال القوارب.

يُذكر أنّ اللاعب يونس لاجئ فلسطيني هجرت عائلته إلى لبنان من مدينة صفد الفلسطينيّة، وهو من مواليد عام ١٩٩٤ ويُمارس رياضة التجديف منذ 10 سنوات.

#ايميل نضال يونس #المنتخب الفلسطيني #الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف #التجديف

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