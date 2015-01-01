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ملكة جمال أوكرانيا تنضم إلى المقاومة للدفاع عن وطنها (صور)

الإثنين 28 فبراير 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملكة جمال أوكرانيا تنضم إلى المقاومة للدفاع عن وطنها (صور)



وكالات

اتخذت ​ملكة جمال أوكرانيا​ السابقة أناستازيا لينا قرارا مهما بانضمامها إلى المقاومة لتقاتل القوات الروسية على طريقتها.

ونشرت ​أناستازيا​ ملكة جمال أوكرانيا لعام 2015، عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، صورا لها وهي تحمل السلاح وعلقت عليها بالقول: “كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيُقتل!”.

أنستازيا، البالغة من العمر (31 عاما) هي عارضة أزياء وممثلة، ملمة بخمس لغات، منها العربية، ودرست إدارة الأعمال في جامعة “سلافيستيك” المحلية، بحسب الوارد في سيرتها.

وكانت قد أطلقت أنستازيا، نداءت عبر تغريدات عدة كتبتها في “تويتر” لإيصال رسالتها إلى أكبر عدد من الناس، فتفاعل معها آلاف من مختلف الجنسيات.

#ملكة جمال أوكرانيا #أناستازيا لينا #اوكرانيا #حرب روسيا اوكرانيا
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