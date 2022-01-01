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خدمات البريج يضرب موعداً مثيراً مع خدمات المغازي في نهائي الكأس

الإثنين 28 فبراير 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج يضرب موعداً مثيراً مع خدمات المغازي في نهائي الكأس



الوسطى / سما /

ضرّب خدمات البريج موعداً مثيراً مع نظيره خدمات المغازي في نهائي كأس الراحل "عبد الله الكرنز"، لكرة السلة، عقب تأهله للمباراة النهائية بعد فوزه الصعب على خدمات رفح بنتيجة (58/73)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، في أول لقاءات المربع الذهبي للبطولة.

وسيطر خدمات البريج على كافة أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 18/20 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 13/18 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 13/19 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 14/16 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، موسى غنام، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي أحمد شحادة، ميقاتي "24 ثانية" محمد سكيك.

ويلتقي خدمات البريج مع نظيره المغازي في نهائي البطولة، الأربعاء القادم على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

 
#خدمات البريج #خدمات المغازي #نهائي الكأس #كرة السلة #خدمات رفح

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