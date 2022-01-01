توخيل يعترف أنه المسؤول الأول عن الهزيمة ضد ليفربول

وكالات / سما /

دافع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق من ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بوقتها الأصلي والشوطين الإضافيين، قبل أن ينجح ليفربول في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (11-10).

وقرر المدرب الألماني إجراء تغيير بحلول الدقيقة 120 بإخراج الحارس إدواردو ميندي والدفع بكيبا أريزابالاجا المعروف عنه قدرته الكبيرة على التصدي لركلات الجزاء. لكن الحارس الإسباني لم يكن موفقاً على الإطلاق، فهو لم يتصدى لأي ركلة ترجيحية، كما أنه اهدر ركلته التي تسببت في خسارة فريقه في نهاية المطاف.

وأوضح توماس توخيل أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة بشكل كامل لأنه هو من اتخذ قرار تبديل الحارس، مطالباً الجميع بعدم توجيه الانتقادات لكيبا أريزابالاجا.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “أتخذ القرارات في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ القرارات، لا يجب أن أعيد الحكم عليها بعد معرفة النتيجة”.

وتابع “لا نعرف ماذا كان سيحدث إذا تركنا إدواردو ميندي على أرض الملعب. لا لوم على كيبا، اللوم يقع على عاتقي وحدي لأنني الرجل الذي يتخذ القرارات”.

وأنهى توخيل حديثه “أحياناً ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى لا ينجح، هذه هي الحياة مع مدرب كرة القدم”.