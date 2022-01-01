  1. الرئيسية
  2. الرياضة

توخيل يعترف أنه المسؤول الأول عن الهزيمة ضد ليفربول

الإثنين 28 فبراير 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توخيل يعترف أنه المسؤول الأول عن الهزيمة ضد ليفربول



وكالات / سما /

دافع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق من ليفربول في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بوقتها الأصلي والشوطين الإضافيين، قبل أن ينجح ليفربول في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (11-10).

وقرر المدرب الألماني إجراء تغيير بحلول الدقيقة 120 بإخراج الحارس إدواردو ميندي والدفع بكيبا أريزابالاجا المعروف عنه قدرته الكبيرة على التصدي لركلات الجزاء. لكن الحارس الإسباني لم يكن موفقاً على الإطلاق، فهو لم يتصدى لأي ركلة ترجيحية، كما أنه اهدر ركلته التي تسببت في خسارة فريقه في نهاية المطاف.

وأوضح توماس توخيل أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة بشكل كامل لأنه هو من اتخذ قرار تبديل الحارس، مطالباً الجميع بعدم توجيه الانتقادات لكيبا أريزابالاجا.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “أتخذ القرارات في الوقت الذي يجب فيه اتخاذ القرارات، لا يجب أن أعيد الحكم عليها بعد معرفة النتيجة”.

وتابع “لا نعرف ماذا كان سيحدث إذا تركنا إدواردو ميندي على أرض الملعب. لا لوم على كيبا، اللوم يقع على عاتقي وحدي لأنني الرجل الذي يتخذ القرارات”.

وأنهى توخيل حديثه “أحياناً ينجح الأمر، وفي أحيان أخرى لا ينجح، هذه هي الحياة مع مدرب كرة القدم”.

#توماس توخيل #ليفربول #كأس رابطة المحترفين #تشيلسي

الأكثر قراءة اليوم

مسيرات بيرقدار تفتك بالمدرعات الروسية في أوكرانيا (فيديوهات)

"إسرائيل" تتخذ موقفًا حاسمًا من الغزو الروسي لأوكرانيا وهذا ما طلبه بينيت من وزرائه..

بالصور: ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب

بوتين يُخرج أخطر سلاح في جعبته.. ماذا تعرف عن قوات "الردع الإستراتيجية" ؟ (صور وفيديو)

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة

روسيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها وتكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

أول رد من موسكو على موقف "إسرائيل" من الحرب على أوكرانيا

الأخبار الرئيسية

الكشف عن نسبة الصرف المتوقعة لرواتب الموظفين في الشهور المقبلة

اليوم الخامس للحرب .. الساعات 24 القادمة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا"

لعائلة شملخ.. غانتس يقرر مصادرة عملات رقمية من عدة حسابات تعود لحركة حماس

غزة : وفاتان و507 إصابات بفيروس كورونا

يديعوت: حجم الجيش الإسرائيلي سيكون صغيرًا في مواجهة حرب على عدة جبهات

الاتصالات الفلسطينية