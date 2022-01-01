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الأزمة المالية لن تمنع برشلونة من التوقيع مع هالاند

الإثنين 28 فبراير 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأزمة المالية لن تمنع برشلونة من التوقيع مع هالاند



وكالات / سما /

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية عدم مواجهة برشلونة أي عوائق مالية في طريق التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعاني برشلونة بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي بسبب ارتفاع فاتورة أجور اللاعبين، وهو ما تزامن مع جائحة فيروس كورونا التي قلصت كثيراً من إيرادات النادي المتوقعة.

ويسعى برشلونة لتدعيم خط الهجوم عبر التعاقد مع إيرلينج هالاند الذي يعد مطلباً أساسياً للمدرب تشافي هيرنانديز، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأخرى بالحصول على خدماته.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة، لكن المال لن يكون المشكلة في صفقة هالاند، لاسيما وأن هناك بنداً يسمح بفسخ عقد اللاعب مقابل 75 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن برشلونة يدرس أكثر من طريقة لتمويل هذه الصفقة، كما أنه سيحصل على تسهيلات من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الذي يرغب في إبرام هذه الصفقة لكي يرفع قيمة البطولة بعد رحيل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

#إيرلينج هالاند #برشلونة #بوروسيا دورتموند

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