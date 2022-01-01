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اليوم الخامس للحرب .. الساعات 24 القادمة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا"

الإثنين 28 فبراير 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم الخامس للحرب .. الساعات 24 القادمة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا"



وكالات

إلى جانب قصف المدن الأوكرانية وتقدم الروس نحو كييف ، كانت هناك جهود لأول مرة لإيجاد حل دبلوماسي. وستبدأ اليوم المحادثات بين الفريقين الروسي والأوكراني على الحدود الأوكرانية البيلاروسية ، بينما رُفض في غضون ذلك عرض إسرائيل للوساطة.

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الساعات الـ24 المقبلة بأنها ستكون "حاسمة"، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

في غضون ذلك تعتزم بيلاروسيا إرسال قوات إلى أوكرانيا لدعم روسيا. صرح بذلك مصدر في الإدارة الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست.

في غضون ذلك أكد الجيش الأوكراني، صباح اليوم الأثنين، أن القوات الروسية حاولت اختراق دفاعات العاصمة كييف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل في اليوم الخامس للحرب الأوكرانية الروسية، من جهته أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيتحدث اليوم مع حلفاء واشنطن "لتنسيق" الرد بشأن أوكرانيا.

فيما رجّح دبلوماسيون بدء مفاوضات بين الجانبين، اليوم. ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الساعات الـ24 المقبلة بأنها ستكون "حاسمة"، بحسب متحدث باسم الحكومة البريطانية.

ومن جهتها أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها ستناقش اليوم مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

أيد وزراء الداخلية الأوروبيون أمس الأحد بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الهجوم الروسي، والذين قد تصل أعدادهم إلى "الملايين".

وحتى الآن وصل 300 ألف أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، نصفهم في بولندا بحسب وارسو.

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد بعد حديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستواصل الحفاظ على "الحياد" ولن "تنحاز" إلى أي طرف في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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