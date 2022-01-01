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تألق مبابي قد يحرم ريال مدريد من خدماته!

الإثنين 28 فبراير 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تألق مبابي قد يحرم ريال مدريد من خدماته!



وكالات / سما /

قد تتسبب حالة التوهج التي يعيشها النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى حرمان ريال مدريد الإسباني من الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ويتصبب ريال مدريد عرقاً للحصول على بطاقة مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي في يونيو المقبل، لكن الأمور لم تحسم بعد بخصوص مستقبل جوهرة الفريق الفرنسي.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت بأن مبابي أمامه واحد من التحديات المثيرة التي قد تجعله يعيد التفكير في مستقبله، ويقبل بفكرة الاستمرار في بارك دي برانس في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي ربما يرغب في البقاء في باريس حتى ينجح في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم إدينسون كافاني، ويصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.

ويحتاج مبابي لتسجيل 45 هدفاً مع باريس في كل المسابقات، لذلك قد يبقى في النادي لموسم آخر، وحال حدوث ذلك فإن صفقة انتقاله لريال مدريد ستصبح في مهب الريح.

وأصبح كيليان ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع باريس بعدما دون هدفين في مرمى سانت إيتيان، حيث عادل رقم زلاتان إبراهيموفيتش في وصافة القائمة التاريخية لهدافي البي إس جي.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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