فيديو.. برشلونة يفوز بسهولة على بيلباو برباعية نظيفة

وكالات / سما /

حقق فريق برشلونة انتصاراً عريضاً على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة 26 من عم مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق برشلونة منافسه أتلتيك بيلباو مساء أمس الأحد على ملعب كامب نو، ونجح البرسا في الفوز برباعية نظيفة.

وافتتح الجابوني أوباميانج مهرجان الأهداف بالدقيقة ٣٧ من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني نجح البديل المميز عثمان ديمبيلي من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة ٧٣ بصناعة من فرينكي دي يونج.

وسجل الهولندي لوك دي يونج المهاجم البديل الهدف الثالث بالدقيقة ٩٠ من عمر المباراة.

وقبل انتهاء اللقاء، نجح الهولندي الآخر ممفيس ديباي من تسجيل الهدف الرابع بعد عرضية متقنة من عثمان ديمبيلي، لينتهي اللقاء بفوز البرسا برباعية نظيفة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة ٤٥ في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند النقطة ٣٧ في المركز الثامن.