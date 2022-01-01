بالأسماء .. (46) لاعباً حصيلة الانتقالات الشتوية في غزة

تواصل أندية غزة حراكها في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.
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الشجاعية يضم المدافع فضل قنيطة ويستعيد المهاجم أحمد عابد.
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الشاطئ يتعاقد مع الحارس هيثم فتيحة واللاعب بلال النمنم.
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اتحاد خانيونس يتعاقد مع المهاجم يوسف لولو ويستعيد المهاجم هيثم النجار.
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شباب جباليا يستعيد الحارس أحمد عفانة.
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خدمات النصيرات يتعاقد مع (4) لاعبين هم: الحارس محمد الدالي والمهاجم علاء إسماعيل وأسامة أبو قضامة، وخالد النجار.
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الجلاء يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد العزيز قاسم، ومحمود أبو عيادة وإبراهيم مطر، وحازم قفه، مهند مصلح.
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التفاح يتعاقد مع (4) لاعبين هم: إبراهيم سلامة، وعلاء ضهير، وأحمد أبو بلال وتامر الترامسي.
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شباب رفح يتعاقد مع المدافع حازم أبو شنب.
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الهلال يتعاقد مع المهاجم بلال عساف.
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شباب الزوايدة يتعاقد مع (3) لاعبين هم: محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع، والمدافع محمود الحبيبي.
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الأقصى يتعاقد مع المهاجم محمد اسليم واللاعب محمد أبو يوسف.
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خدمات البريج يتعاقد مع بلال العبيد.
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الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.
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الزيتون يتعاقد لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.
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أهلي النصيرات يتعاقد مع أحمد العكاوي.
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المجمع الإسلامي يتعاقد مع محمد بارود ووعد أبو عمرو.
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اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.
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اتحاد دير البلح يتعاقد مع (3) لاعبين هم: أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.
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الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.