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بالأسماء .. (46) لاعباً حصيلة الانتقالات الشتوية في غزة - سما الإخبارية

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بالأسماء .. (46) لاعباً حصيلة الانتقالات الشتوية في غزة

الإثنين 28 فبراير 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. (46) لاعباً حصيلة الانتقالات الشتوية في غزة



غزة / سما /

تواصل أندية غزة حراكها في ميدان الانتقالات الشتوية الحالية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من بطولات الدوري بجميع درجاته والمقرر في الخامس من شهر مارس القادم.

  • الشجاعية يضم المدافع فضل قنيطة ويستعيد المهاجم أحمد عابد.

  • الشاطئ يتعاقد مع الحارس هيثم فتيحة واللاعب بلال النمنم.

  • اتحاد خانيونس يتعاقد مع المهاجم يوسف لولو ويستعيد المهاجم هيثم النجار.

  • شباب جباليا يستعيد الحارس أحمد عفانة.

  • خدمات النصيرات يتعاقد مع (4) لاعبين هم: الحارس محمد الدالي والمهاجم علاء إسماعيل وأسامة أبو قضامة، وخالد النجار.

  • الجلاء يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد العزيز قاسم، ومحمود أبو عيادة وإبراهيم مطر، وحازم قفه، مهند مصلح.

  • التفاح يتعاقد مع (4) لاعبين هم: إبراهيم سلامة، وعلاء ضهير، وأحمد أبو بلال وتامر الترامسي.

  • شباب رفح يتعاقد مع المدافع حازم أبو شنب.

  • الهلال يتعاقد مع المهاجم بلال عساف.

  • شباب الزوايدة يتعاقد مع (3) لاعبين هم: محمد أبو عمران "سريعو"، وإبراهيم جربوع، والمدافع محمود الحبيبي.

  • الأقصى يتعاقد مع المهاجم محمد اسليم واللاعب محمد أبو يوسف.

  • خدمات البريج يتعاقد مع بلال العبيد.

  • الأمل يتعاقد مع (4) لاعبين هم: نظمي الحولي، كرم الحلاق، أحمد قنن، محمد شقورة.

  • الزيتون يتعاقد لاعب المجمع الإسلامي شادي بصلة.

  • أهلي النصيرات يتعاقد مع أحمد العكاوي.

  • المجمع الإسلامي يتعاقد مع محمد بارود ووعد أبو عمرو.

  • اليرموك يعلن تعاقده مع اللاعبين، يوسف حنون وعمر الدحدوح.

  • اتحاد دير البلح يتعاقد مع (3) لاعبين هم: أحمد الزريعي ونصار البحيري ومحمد المنايعة.

  • الاستقلال يتعاقد مع (5) لاعبين هم: عبد الله أبو تيلخ، علي القاضي، علي البابا، عبد الله موسى، خالد عيسي.

 

#غزة #الانتقالات الشتوية #دوري الممتازة

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