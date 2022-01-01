إسرائيل .. حزمة مصالحة لتسوية خلافات الائتلاف الحكومي مع غانتس

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، بأنه ستتم المصادقة على قانون معاشات التقاعد بالجيش وتقديم منح دراسية لجنود مقاتلين، إثر الاتفاق بين الائتلاف الحكومي وبيني غانتس.

وأوضحت أن "الائتلاف الحكومي بلور حزمة مصالحة لتسوية الخلافات مع رئيس كاحول لافان، بيني غانتس، وتشمل المصادقة على قانون معاشات التقاعد في الجيش وتقديم منح دراسية لجنود مقاتلين".

ويتخوف الإئتلاف الحكومي من معارضة النائب عن يامينا، ابير كارا، على قانون المعاشات خلال التصويت المرتقب اليوم.

هذا وينوي الائتلاف تسريع قانون التجنيد في لجنة الأمن والخارجية، وذلك في مسعى لتمريره بالقراءة الثانية والثالثة قبل انتهاء دورة الكنيست الشتوية.