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أنباء عن فصل السفير الإيراني في لندن بعد حفلة "غير ملتزمة"

الإثنين 28 فبراير 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن فصل السفير الإيراني في لندن بعد حفلة "غير ملتزمة"



وكالات

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن محسن بهارووند، سفير إيران لدى بريطانيا، مدرج على قائمة تغييرات الخارجية التي تشمل 38 سفيرا، في رده على أنباء فصل الأخير.

ويأتي هذا الإعلان بعد أنباء تحدثت عن فصل السفير الإيراني في أعقاب حفلة أقيمت في السفارة بمناسبة اليوم الوطني الإيراني، وتم تسريب بعض المقاطع منها حيث أظهرت عدم ارتداء بعض الضيوف الحجاب وفق البروتوكولات المتبعة في البعثات الدبلوماسية الإيرانية، وعدم تناسب أجواء الحفلة مع المعايير الرسمية المتبعة في الدولة الإيرانية، والأعراف الدبلوماسية التي تلتزم بها طهران.

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