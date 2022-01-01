غزو أوكرانيا يطيح بالروبل الروسي .. هبوط قياسي أمام الدولار

وكالات

انخفض الروبل الروسي بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، الاثنين، بعد فرض القوى الدولية عقوبات جديدة أشد صرامة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.



وشهد الروبل انخفاضا بنسبة 41 بالمئة ليصل إلى 120 روبلا للدولار في التعاملات الدولية، وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77%، أمام الروبل.



وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت المصرفي، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.



وحظرا كذلك أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.



ويرى خبراء الاقتصاد أن إخراج روسيا من نظام "سويفت"، يصعّب على المؤسسات المالية الروسية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما سيكبد موسكو خسائر كبيرة خاصة أنه لا يوجد بديل لهذه الشبكة مقبول عالميا.

والأحد حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا اذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.