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مذيع في "الجزيرة الإنجليزية" يهين اللاجئين العرب والأفارقة

الإثنين 28 فبراير 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع في "الجزيرة الإنجليزية" يهين اللاجئين العرب والأفارقة



وكالات

أجرى مذيع في القناة الإخبارية الإنجليزية، مقارنات غير عادلة بين الأوكرانيين الفارين من الحرب واللاجئين من المنطقة العربية وشمال أفريقيا، بالقول: "ما يلفت النظر إليهم، كيف يرتدون ملابسهم. هؤلاء أناس حضاريون من الطبقة الوسطى".

وأضاف: "هؤلاء ليسوا من الواضح لاجئين يحاولون الهروب من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. إنهم مثل أي عائلة أوروبية تعيش بجوارها".

وقامت شبكة "الجزيرة" القطرية بإصدار بيان اعتذار؛ بسبب تعليقات من مذيعها، حول اللاجئين من الشرق الأوسط، بمقارنتهم بالنازحين الأوكرانيين بشكل مهين.

وجاء في بيان اعتذار الشبكة: "كانت تعليقات المذيع غير حساسة وغير مسؤولة. نعتذر لجمهورنا في جميع أنحاء العالم، ويتم التعامل مع هذا الخرق بشكل احترافي".

وأثارت تصريحات المذيع تعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءل بعضهم مستنكرا: "هل اللجوء حالة وجودية مرتبطة بأقوام معينين؟".

واعتبرت كثير من التعليقات أن تصريحات المذيع "عنصرية"، معبرين عن صدمتهم.

يشار إلى أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، قالت الأحد، إن التكتل يحتاج للاستعداد لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا.

وأضافت للصحفيين في بروكسل: "أعتقد أن علينا الاستعداد للملايين"، مشيرة إلى أنها كانت مؤيدة لفكرة تفعيل مبدأ الحماية المؤقتة في الاتحاد؛ لتأمين المأوى لمن سيصلون للاتحاد الأوروبي.

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