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ليفربول يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

الأحد 27 فبراير 2022 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



لندن/سما/

توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه في النهائي اليوم الأحد على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي من المباراة كما بدأت من دون أهداف.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليفربول بنتيجة 11-10.

وبهذا التتويج، انفرد ليفربول بالرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب بعد أن كان يتشارك عدد مرات الفوز مع مانشستر سيتي (8 ألقاب).

في المقابل، فشل تشيلسي في إضافة كأس الرابطة السادس إلى خزائنه. 

#ليفربول #كأس الرابطة الانجليزية #تشيلسي

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