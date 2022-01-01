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مسؤول أممي يعلق على احتمال وقوع نزاع نووي في العالم

الأحد 27 فبراير 2022 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي يعلق على احتمال وقوع نزاع نووي في العالم



وكالات/سما/


قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تعليق على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استنفار قوات الردع النووي الاستراتيجية، إن اندلاع نزاع نووي فكرة "لا يمكن تصورها".

وأضاف: "مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره".


وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمر وزارة الدفاع اليوم بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

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