أوكرانيا تعلق على سعي بينيت التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار

كييف/سما/

علقت أوكرانيا، مساء اليوم الأحد، على محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار.



جاء ذلك في بيان للسفارة الأوكرانية لدى تل أبيب، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



ورحبت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بـ "مبادرة الحكومة الإسرائيلية للتوسط في وقف الحرب في أوكرانيا".



وقال بيان السفارة إن أوكرانيا تقدر الجهود الإسرائيلية لدفع عملية الوساطة ووقف "الهجوم الروسي" على أوكرانيا.



وأضاف البيان: "أي جهد يبذله شركاؤنا ورفاقنا الدوليون لوقف الحرب والبدء في مفاوضات لا يقدر بثمن".



وأضافت السفارة: "في هذا السياق، نحيي مبادرة رئيس الوزراء بينيت للوساطة بين أوكرانيا وروسيا"، مختتمة بالقول "كي يكون هناك سلام يجب أن نترك الدبلوماسية تعمل مجددا".









وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب بينيت في بيان إن الأخير أجرى مكالمة مع الرئيس بوتين تحدثا خلالها عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا.



فيما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن بينيت عرض على بوتين التوسط بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار.



وقالت إن بوتين أبلغ بينيت أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات في بيلاروسيا وأن كييف لا تنتهز الفرصة.



من جانبه، قال الكرملين في بيان إن بوتين أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقدم المحرز في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.



وأضاف أن وفدا روسيا موجود في مدينة غوميل في بيلاروسيا ومستعد للحديث مع ممثلي كييف، الذين لم ينتهزوا الفرصة بعد.



وأكد الكرملين أن بينيت عرض على بوتين الوساطة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.





يشار إلى أنه في وقت لاحق، أعلنت وكالة بيلاروسية، أن الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا، وذلك في اللحظات الأخيرة قبل مغادرة الوفد الروسي المدينة.



وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد اتصل برئيس وزراء إسرائيل الخميس الماضي، وطلب منه التوسط لدى روسيا لوقف إطلاق النار.



وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.