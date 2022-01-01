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موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف

الأحد 27 فبراير 2022 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف



موسكو/سما/

 أعلنت مصادر رسمية، الأحد، أن “القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة، الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف”.

وقال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي أندري كليموف، في تصريح صحافي، إن “روسيا ستنفذ ضربات ضد الأفراد في أوكرانيا الذين ينقلون أسلحة غربية إلى كييف”، بحسب وكالة “سبوتنيك” المحلية.

والجمعة، كشف حلف شمال الأطلسي “ناتو” عن عزمه نشر قوات الرد التابعة له للمرة الأولى شرقي أوروبا، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي عقب القمة الطارئة لزعماء الناتو، بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

#موسكو #كييف #أوكرانيا #روسيا

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