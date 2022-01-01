صهر أردوغان "سلجوق بيراقدار" يؤكد دعمه لأوكرانيا في مواجهة روسيا

وكالات - سما-

أكد سلجوق بيراقدار، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمدير التنفيذي لشركة "Baykar Defense" المصنعة الطائرات المسلحة بدون طيار، دعمه لأوكرانيا في الأزمة الأخيرة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال سلجوق بيراقدار: "ما يحدث في العالم يظهر بوضوح أن التكنولوجيا الوطنية وصناعة الدفاع القوية والمستقلة لها أهمية حيوية بالنسبة للدول..السبيل الوحيد لتركيا مستقلة تماما وقوية ومزدهرة هو الصناعة الدفاعية المحلية".

وأضاف بيراقدار: "أدين بأشد العبارات الغزو غير المشروع الذي قامت به روسيا بتجاهل سيادة دولة مستقلة، أؤيد شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، موطن إخواننا الأتراك الذين يقاومون الاحتلال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.