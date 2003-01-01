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من هو كبير مفاوضي روسيا في المحادثات مع أوكرانيا ؟

الأحد 27 فبراير 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو كبير مفاوضي روسيا في المحادثات مع أوكرانيا ؟



موسكو/سما/

ولد فلاديمير ميدينسكي في مدينة سميلا الأوكرانية عام 1970 لأب ضابط في الجيش، وفي عام 1980 انتقلت عائلته إلى موسكو حيث تخرج بنجاح في المعهد الحكومي للعلاقات الدولية عام 1992.


ومنذ انتخابه نائبا في مجلس الدوما الروسي عام 2003، ذاعت شهرة ميدينسكي خبيرا في التقنيات السياسية والإداري وكاتبا سياسيا، وخاصة بعد صدور سلسلة كتب بقلمه تحت عنوان "أساطير عن روسيا".

وعام 2012 تولى ميدينسكي حقيبة وزير الثقافة ولاقى عمله في هذا المنصب تقديرات متباينة في الأوساط الثقافية والعلمية في روسيا وبما في ذلك بسبب اعتقاده بضرورة تفسير أحداث التاريخ الوطني تفسيرا "إيجابيا" من أجل تسخيرها لخدمة المصالح الوطنية.

وتعود إلى ميدينسكي المبادرة إلى وضع وثيقة "أسس سياسة الدولة في المجال الثقافي"، كما عرف برؤيته لهذه السياسة "جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الأمن القومي الروسي.

ووصفته مجلة "فوربس" الأمريكية بأنه "رجل من العشيرة الإيديولوجية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وفي عام 2015 وصف ميدينسكي بوتين "بداهية السياسة العملية المعاصرة".

وأكد الكرملين مرارا ارتياحه لنتائج عمل وزارة الثقافة الروسية تحت إدارة ميدينسكي الذي شغل هذا المنصب حتى تعيينه في يناير 2020 مساعدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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