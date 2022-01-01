روسيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها وتكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

موسكو/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "منذ بداية العملية العسكرية، قصفت القوات الروسية 1067 منشأة تابعة للبنى التحتية العسكرية للجيش الأوكراني، بما في ذلك 27 مركز قيادة ومركز اتصالات، و38 مضاد "إس 300"، و"بوك أم 1" و"Osa"، وأنظمة دفاع جوي، و 56 محطة رادار".

وأشارت الدفاع الروسية، أنه اليوم الأحد "تم تدمير 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بما في ذلك نظام "إس 300" بالقرب من كراماتورسك. وتم إسقاط 3 طائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار أي بي 2" (Bayraktar TB-2) بالقرب من تشرنيغوف".



ونوهت الوزارة، إلى أنه "منذ بداية العملية، تم تدمير 254 دبابة ومدرعات أخرى، و 31 طائرة على الأرض، و 46 قاذفة صواريخ متعددة، و103 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون".



وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.