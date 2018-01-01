صور: أول ضحية حرب جزائري في أوكرانيا

الجزائر/سما/

قتل طالب جزائري أمس السبت جراء القصف الروسي في أوكرانيا.

ونعى مقربون من عائلة طالبي في تلمسان، وفاة الرعية الجزائري، طالبي محمد ابن عبد الحفيظ، ليلة أمس، جراء قصف روسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال ابن عم الفقيد في تصريح لجريدة “الخبر” الجزائرية بأن الضحية كان يقيم مع عائلته في دبي وسافر للدراسة إلى أوكرانيا من الإمارات العربية، لهذا قد لا يكون مسجلا لدى القنصلية الجزائرية بالأراضي الأوكرانية، وقد اتصل والده عبد الحفيظ بالعائلة في تلمسان لإخبارهم بوفاة الطالب كأول ضحية جزائرية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الصحافي عبد السلام البارودي عبر حسابه على فيسبوك إن “محمد رحمه الله كان يدرس ميكانيك الطيران في أوكرانيا منذ 2018، وأنهى دراسته هذا العام، ويبلغ من العمر 25 سنة، وهو حائز على جنسية إماراتية فضلا عن جنسيته الجزائرية، وتوفي خلال قصف روسي شرق أوكرانيا (في) خاركيف وهي أكبر مدينة طلابية، وتوجد بها حالة عربية كبيرة”.