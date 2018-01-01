  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور: أول ضحية حرب جزائري في أوكرانيا

الأحد 27 فبراير 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: أول ضحية حرب جزائري في أوكرانيا



الجزائر/سما/

 قتل طالب جزائري أمس السبت جراء القصف الروسي في أوكرانيا.

ونعى مقربون من عائلة طالبي في تلمسان، وفاة الرعية الجزائري، طالبي محمد ابن عبد الحفيظ، ليلة أمس، جراء قصف روسي على الأراضي الأوكرانية.

وقال ابن عم الفقيد في تصريح لجريدة “الخبر” الجزائرية بأن الضحية كان يقيم مع عائلته في دبي وسافر للدراسة إلى أوكرانيا من الإمارات العربية، لهذا قد لا يكون مسجلا لدى القنصلية الجزائرية بالأراضي الأوكرانية، وقد اتصل والده عبد الحفيظ بالعائلة في تلمسان لإخبارهم بوفاة الطالب كأول ضحية جزائرية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الصحافي عبد السلام البارودي عبر حسابه على فيسبوك إن “محمد رحمه الله كان يدرس ميكانيك الطيران في أوكرانيا منذ 2018، وأنهى دراسته هذا العام، ويبلغ من العمر 25 سنة، وهو حائز على جنسية إماراتية فضلا عن جنسيته الجزائرية، وتوفي خلال قصف روسي شرق أوكرانيا (في) خاركيف وهي أكبر مدينة طلابية، وتوجد بها حالة عربية كبيرة”.

 

 

#الجزائر #مقتل طالب جزائري #أوكرانيا #روسيا #وفاة طالب جزائري في أوكرانيا #وفاة طالبي ابن عبد الحفيظ

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

تعرض القيادي بالجهاد خضر عدنان لاطلاق نار في نابلس والنخالة يهدد

بالصور: ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب

تسريبات تكشف "فاتورة بوتن البشرية" الكبيرة خلال الحرب وهذا ما جاء فيها ..

مصادر توضح تفاصيل عملية إطلاق النار في نابلس

ما هي صواريخ "جافلين" الأمريكية التي تعول أوكرانيا عليها كثيراً في صد الغزو الروسي ؟

الأخبار الرئيسية

روسيا تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواتها وتكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

سسس

حرب شوارع بثاني أكبر مدن أوكرانيا.. موسكو تعلن تدمير ألف منشأة وكييف تؤكد قتل آلاف الجنود الروس

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة

5 وفيات و 1310 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين

الغارديان: 3 أسباب تجعل الغرب يخسر أمام بوتين

الاتصالات الفلسطينية