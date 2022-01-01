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ارتفاع جديد على أسعار البنزين في "إسرائيل"

الأحد 27 فبراير 2022 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد على أسعار البنزين في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

 تُرفع أسعار البنزين لدى الجانب الإسرائيلي، عند منتصف ليلة يوم غد الاثنين – الثلاثاء، إلى (34) أغورة، عن الأسعار التي سجلت بداية هذا الشهر، وعليه سيبلغ سعر اللتر الواحد من نوع (95) أوكتانا بواسطة الخدمة الذاتية، سبعة شواقل وخمس اغورات (07,05).

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن تعبئة الوقود بالخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة (21) أغورة، مقابل كل لتر واحد من البنزين.

وكانت أسعار الوقود شهدت ارتفاعا الشهر الماضي قدره 34 أغورة، ووصل إلى 6.71 شيكل


ويأتي ارتفاع أسعار البنزين على أرضية ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

#اسرائيل #الوقود #البنزين #اسعار البنزين

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