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الحرب في أوكرانيا.. مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ

الأحد 27 فبراير 2022 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب في أوكرانيا.. مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ



القاهرة/سما/

دعت مصر، الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين".


وأضاف أن الهدف من الاجتماع الطارئ هو "التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".


بدوره، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن مصر دعت لعقد الاجتماع الطارئ.
 
وأوضح زكي أنه يجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة ودولة الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، وبقية الدول الأعضاء  للتشاور حول الموعد المقترح لعقد هذا الاجتماع الطارئ.

#مصر #روسيا #أوكرانيا

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