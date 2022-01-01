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الناتو يرد على تصريحات بوتين حول وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب

الأحد 27 فبراير 2022 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناتو يرد على تصريحات بوتين حول وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب



بروكسل/سما/

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن استنفار الرئيس الروسي فلاديمير قوات الردع النووي الاستراتيجية، يدل على خطورة الموقف.

وقال: "التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة.. "الناتو" سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات".

وأضاف: "نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوافق على التفاوض مع الجانب الروسي في منطقة غوميل في بيلاروس".

وتابع: "لطالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في مفاوضاتها مع الأوكرانيين".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بإعلان حالة التأهب القصوى لقوات الردع الاستراتيجي النووية.

وجاءت توجيهات بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل يدلي مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

#حلف الناتو #روسيا #أوكرانيا #روسيا واوكرانيا

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