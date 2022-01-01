  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: مراسلة أوكرانية تهاجم الغرب وتشكر تركيا

الأحد 27 فبراير 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مراسلة أوكرانية تهاجم الغرب وتشكر تركيا



كييف/سما/

نشرت مراسلة أوكرانية مقطع فيديو على حسابها بموقع "تويتر" تهاجم من خلاله الدول الغربية وتشكر تركيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، مستشهدة بالإمام علي.


وأشارت المراسلة غولسوم خليلوفا إلى أن كييف بقيت صامدة رغم القصف الروسي قائلة: "كييف لم تمت.. ظل قيصر موسكو (بوتين) وأحفاد لينين يقصفوننا حتى مطلع الصباح، هناك أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى".

وتابعت: "قيصر روسيا بدأ سياسة جديدة في القصف العشوائي للمدن والمناطق السكنية للمدنيين، حتى يتم إخلاء المدن من الناس وتسهيل دخول الجنود".


وأضافت: "هنالك مقولة لحضرة الإمام علي، إذا لم تستطع إيقاف الظلم، فأبلغ عنه على الأقل، وهذا ما أحاول القيام به"، بحسب قولها. 

وقالت المراسلة: "وفي الحقيقة، لا أستطيع وصف القوة التي يمدنا بها تضامنكم وتصريحاتكم أيها الأتراك الشرفاء".


ونبهت غولسوم خليلوفا من تصديق ما اعتبرته "المعلومات الكاذبة التي ينشرها إعلام القيصر"، مؤكدة أن "شعب أوكرانيا يقاومون في كل الجبهات"، رغم اختلاف الإمكانيات العسكرية بين موسكو وكييف، على حد تعبيرها.
 

وعن السياسيين والعالم المدني، قالت المراسلة إن "القيصر الروسي يقصف المدن والنساء والأطفال، هل أنتم هنا؟ ارفعوا أصواتكم قبل أن يأتي الدور على مدنكم".

#أوكرانيا #روسيا #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

تعرض القيادي بالجهاد خضر عدنان لاطلاق نار في نابلس والنخالة يهدد

بالصور: ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب

تسريبات تكشف "فاتورة بوتن البشرية" الكبيرة خلال الحرب وهذا ما جاء فيها ..

مصادر توضح تفاصيل عملية إطلاق النار في نابلس

"لوموند" الفرنسية: بعد غزو بوتين لأوكرانيا.. هذه هي أشد المخاوف الأوروبية

الأخبار الرئيسية

سسس

حرب شوارع بثاني أكبر مدن أوكرانيا.. موسكو تعلن تدمير ألف منشأة وكييف تؤكد قتل آلاف الجنود الروس

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة

5 وفيات و 1310 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين

الغارديان: 3 أسباب تجعل الغرب يخسر أمام بوتين

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب خاصة

الاتصالات الفلسطينية