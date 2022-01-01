فيديو: مراسلة أوكرانية تهاجم الغرب وتشكر تركيا

كييف/سما/

نشرت مراسلة أوكرانية مقطع فيديو على حسابها بموقع "تويتر" تهاجم من خلاله الدول الغربية وتشكر تركيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، مستشهدة بالإمام علي.



وأشارت المراسلة غولسوم خليلوفا إلى أن كييف بقيت صامدة رغم القصف الروسي قائلة: "كييف لم تمت.. ظل قيصر موسكو (بوتين) وأحفاد لينين يقصفوننا حتى مطلع الصباح، هناك أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى".

وتابعت: "قيصر روسيا بدأ سياسة جديدة في القصف العشوائي للمدن والمناطق السكنية للمدنيين، حتى يتم إخلاء المدن من الناس وتسهيل دخول الجنود".



وأضافت: "هنالك مقولة لحضرة الإمام علي، إذا لم تستطع إيقاف الظلم، فأبلغ عنه على الأقل، وهذا ما أحاول القيام به"، بحسب قولها.

وقالت المراسلة: "وفي الحقيقة، لا أستطيع وصف القوة التي يمدنا بها تضامنكم وتصريحاتكم أيها الأتراك الشرفاء".



ونبهت غولسوم خليلوفا من تصديق ما اعتبرته "المعلومات الكاذبة التي ينشرها إعلام القيصر"، مؤكدة أن "شعب أوكرانيا يقاومون في كل الجبهات"، رغم اختلاف الإمكانيات العسكرية بين موسكو وكييف، على حد تعبيرها.



وعن السياسيين والعالم المدني، قالت المراسلة إن "القيصر الروسي يقصف المدن والنساء والأطفال، هل أنتم هنا؟ ارفعوا أصواتكم قبل أن يأتي الدور على مدنكم".