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أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة

الأحد 27 فبراير 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من البيت الأبيض على قرار موسكو وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب خاصة



واشنطن/سما/

أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا، تزامنا مع قرار موسكو وضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة ردا على "عدوانية الغرب".

واتهم متحدث باسم البيت الأبيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فبركة تهديدات غير موجودة لتبرير اعتداءاته".

وأضاف "نحتاج للمزيد من العقوبات على روسيا، ويجب أن تعلن الدول تأييدها لأوكرانيا بدل الوقوف على الحياد".

وكان الرئيس الروسي أمر في وقت سابق من اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب... بل أدلى مسؤولوهم في حلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

#البيت الأبيض #موسكو #روسيا #كييف #اوكرانيا

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