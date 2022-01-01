غزة: تشكيل لجنة وطنية لإسناد كفاح شعبنا في الداخل المحتل

غزة/سما/

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تشكيل لجنة خاصة لدعم وإسناد كفاح أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل الخط الأخضر من أجل حماية أرضهم وهويتهم الوطنية وكرامتهم الإنسانية.

و أكدت لجنة المتابعة أن هذه اللجنة تضم مختلف مكونات شعبنا من قوى وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات شعبية وأهلية وذلك لتنظيم أكبر حملات مساندة ودعم لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الفصل العنصري والاضطهاد القومي.

و أدانت لجنة المتابعة السياسات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في داخل الخط الاخضر وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسات العنصرية ومعاقبة دولة الاحتلال على هذه السياسات الفاشية التي تخالف كافة الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.