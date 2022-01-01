اعتقالات واعتداءات إسرائيلية بالقدس

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 5 شبان، واعتدت على آخرين في القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر وسام كاشور في حارة السعدية بالبلدة القديمة، واقتادته إلى جهة مجهولة.



فيما اعتقلت قوة أخرى الشابين خالد الزير وموسى خلف، خلال تواجدهما في حي الشيخ جراح ومحاولتهما التصدي لاقتحام عضو الكنيست اليمني المتطرف ايتمار بن غفير للحي، وقيامه بأعمال استفزازية.

فيما اعتقل شابين آخرين لم تعرف هويتهما، في منطقة باب العامود، قبل أن تعتدي على طفل كان يحمل العلم الفلسطيني، وتصادره، في نفس المنطقة.