زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا

كييف/سما/

كشف الرئيس البيلاروسي، فلاديمير زيلينسكي، نتائج محادثاته مع الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، حول المحادثات مع روسيا، والتي أتت بناء على مناشدات سابقة من زيلينسكي نفسه.



وقال زيلينسكي: "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".



وتابع الرئيس الأوكراني: "تولى ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض في أثناء سفر الوفد الأوكراني ومحادثاته وعودته".