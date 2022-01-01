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زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا

الأحد 27 فبراير 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا



كييف/سما/

كشف الرئيس البيلاروسي، فلاديمير زيلينسكي، نتائج محادثاته مع الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، حول المحادثات مع روسيا، والتي أتت بناء على مناشدات سابقة من زيلينسكي نفسه.


وقال زيلينسكي: "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".


وتابع الرئيس الأوكراني: "تولى ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض في أثناء سفر الوفد الأوكراني ومحادثاته وعودته".

#زيلينسكي #أوكرانيا #روسيا

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