برشلونة مستعد للتخلص من لاعب مهم من أجل هالاند..

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، مستعد للتضحية بأحد لاعبيه؛ من أجل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن لقاء جمع لابورتا مع مينو رايولا، وكيل هالاند، من أجل مناقشة صفقة هالاند.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لقاء لابورتا ورايولا عقد في موناكو، بحضور جوردي كرويف، أحد أعضاء الهيكل التنظيمي والإدارة الرياضية بالنادي الكتالوني.

كشفت مصادر مقربة من لابورتا، أن رئيس برشلونة أبلغ رايولا بأن النادي الكتالوني سيقاتل في الصفقة حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح لابورتا أن برشلونة مستعد للتخلص من لاعب مهم في الفريق، للتعاقد مع هالاند، دون معارضة قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت المصادر إلى أن لابورتا ليس مهتما بهالاند لأنه ماكينة أهداف فقط، لكن يراه قطعة أساسية لنجاح مشروع "الكامب نو" الجديد، كما سيساعد النادي في تحسين عقود الرعاية.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يدرك أن صفقة هالاند ستتخطى 100 مليون يورو، مقسمة إلى 75 مليونا لبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى 20 مليونا عمولة رايولا، ومثلها لصالح والد النجم النرويجي.