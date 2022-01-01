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بينيت يعلن عن مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا

الأحد 27 فبراير 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعلن عن مساعدات إسرائيلية لأوكرانيا



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن حكومته سترسل عبر طائرة، 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وأوضح بينيت في تصريح له بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن هذه المساعدات ستشمل معدات لتنقية المياه، ومعدات طبية، وأدوية، وخيام، وبطانيات، وأكياس نوم، وغيرها.

وبين م أن وزارة خارجيته ستجهز الطائرة على أن تغادر "تل أبيب" يوم الثلاثاء المقبل إلى العاصمة البولندية وارسو، ومنها تنقل برًا إلى المعبر الحدودي عبر شاحنات لتسليمها للسلطات الأوكرانية من قبل طاقم السفارة الإسرائيلية.

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وأكد بينيت أن "إسرائيل" ستواصل دعمها الإنساني لأوكرانيا.

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