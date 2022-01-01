أغرب الجمعيات الخيرية فى العالم

وكالات / سما /

تعمل معظم الجمعيات الخيرية على جمع التبرعات من الأشخاص المقتدرين ميسوري الحال لإنفاقها على الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الغريمات، واليتامى، لكن توجد جمعيات خيرية أخرى تهدف لجمع التبرعات ولكن لإنفاقها في أشياء غريبة قد لا تخطر على بال أحد والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "gofundme".

يد العون لمساعدة القرد

تعمل جمعية " Monkey Helpers for the Disabled "، على تدريب القرود وعلاج من يعانون منهم من إصابات في النخاع الشوكي وإعاقات حركية أخرى وذلك منذ عام 1979، ولهذا تجمع التبرعات لتلبية كل احتياجات القرود التدريبية والغذائية والطبية طوال حياتهم.

عجلات جونار

عندما أصيب كلب يدعى جونار بشلل نصفي بعد تعرضه لحادث سيارة ، فكر جيسون صاحب الكلب في شراء عربة على هيئة كرسي متحرك يساعده على السير، ومن هنا فكر في انشاء جمعية خيرية و جمع تبرعات لمساعدة الكلاب التي تعانى مثل الشلل مثل جونار لمساعدتهم، واستطاع أن يجمع أكثر من 100000 دولار.

مؤسسة أندية التال الدولية

تركز هذه المنظمة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص طوال القامة و يهدفون إلى المساعدة في نقل الأطفال إلى مستويات أعلى من خلال تقديم منح دراسية للشباب والشابات طوال القامة.

مركز كاري الإبداعي

يقع مركز كارى الإبداعي في ولاية كارولينا الشمالية ويساعد الأشخاص على تحويل القمامة إلى أدوات منزلية عملية، للحفاظ على البيئة، ويعقدون ورش عمل حرفية وفعاليات خيرية لتعليم الناس كيفية استخدام القمامة لجعل مجتمعهم أكثر خضرة.

تهدف لجمع التبرعات للحفاظ على السفينة المحبوبة للرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي والتي تسمى فيكتورا، وتبلغ السفينة من العمر 85 عامًا وتحتاج ترميم لمدة تتراوح ما بين 100 و 125 ساعة سنويًا حتى تظل في حالتها البدائية، و بفضل جمع التبرعات، تمكنت مكتبة" JFK "من الحفاظ على فيكتورا .