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مصر: العثور على جثة فنان لبناني داخل حمام شقته

الأحد 27 فبراير 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: العثور على جثة فنان لبناني داخل حمام شقته



القاهرة / سما /

لقي جان بيير حداد الفنان اللبناني وأحد عازفي فرقة "كايرو جاز" مصرعه داخل شقته في منطقة الشيخ زايد بمصر، حيث عثر زملاؤه على جثته داخل حمام الشقة وأبلغوا رجال المباحث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب جهات التحقيق للمعاينة وكشف الملابسات، وأمرت جهات التحقيق بالشيخ زايد بتشريح جثمان الفنان، والذي لقي مصرعه ويشتبه أن يكون السبب "اختناقا بالغاز".

وأبلغ زملاء المتوفي رجال الشرطة وعلى الفور حضرت الشرطة إلى شقة المتوفي والعثور على جثته وقال أحد زملائه "إنهم ذهبوا إلى الشقة للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف".

وبينت التحريات أن المتوفي يبلغ من العمر 39 سنة كما أنه يعمل أيضا مديرا في مطعم لبناني بمنطقة الشيخ زايد.

وحضرت إلى جهات التحقيق من لبنان شقيقة المتوفي وابن عمه، وتم التنسيق مع السفارة اللبنانية لإنهاء إجراءات التحقيق واستلام الجثمان لدفنه في لبنان.

في سياق أخر، نفت الحكومة تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

#مصر #فنان لبناني #الحمام #كايرو جاز

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