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لهذا السبب حذرت عمالقة التكنولوجيا من انهيار بعض المواقع

الأحد 27 فبراير 2022 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب حذرت عمالقة التكنولوجيا من انهيار بعض المواقع



وكالات / سما /

حذرت شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا ملايين المستخدمين من إمكانية انهيار بعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم.

ونقلت مجلة "فوربس" عن الشركات الثلاث تحذيرها لملايين المستخدمين لمتصفحاتهم غوغل كروم وإيدج وموتزيلا فايرفوكس، من أنه سيتم قريبا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يتسبب في انهيار بعض أكبر المواقع.

ومن المنتظر أن تنتقل الشركات الثلاث إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات، فيما تأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليا بالإصدار الجديد "100" والذي سيصل قريبا لجميع مستخدمي المتصفحات الثلاثة.

وكانت شركة "غوغل"، قد حثت جميع مستخدمي "غوغل كروم" البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.

جاء ذلك في أعقاب طرح "غوغل" تصحيحا طارئا لمتصفح "كروم"، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل من قبل بعض الهاكرز.

وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة.

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