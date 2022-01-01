وكالات / سما /

حذر الخبراء مستخدمي أجهزة أندرويد من تطبيق خطير متاح للتنزيل على متجر غوغل بلاي مصمم لسرقة أموال المستخدمين. التطبيق الذي تم تحميله ببرنامج Xenomorph الخبيث تم تنزيله عن طريق الخطأ على آلاف الأجهزة. وتم تصميم الفيروس في التطبيق، الذي سمي على اسم الكائن الفضائي في سلسلة أفلام Alien الشهيرة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول للحسابات المصرفية عبر الإنترنت.

وتم تصميم هذه السلالة من البرامج الضارة التي تعمل بنظام أندرويد للتركيز على الضحايا في أوروبا. ووفقًا لبحث من ThreatFabric فإن البرامج الضارة التي تم اكتشافها مؤخرًا على نظام أندرويد تستهدف تطبيقات البنوك الأوروبية الكبرى مثل Santander بالإضافة إلى تطبيقات مالية أخرى مثل PayPal وتبادل العملات المشفرة.

وتم اكتشاف Xenomorph لأول مرة في تطبيق يسمى Fast Cleaner والذي كان متاحًا عبر متجر غوغل بلاي، السوق الرسمي للتطبيقات والألعاب والأفلام والكتب الإلكترونية لمستخدمي أندرويد. وزعم التطبيق، الذي تم تنزيله أكثر من 50000 مرة، أنه يساعد في تحسين أداء جهاز أندرويد، عن طريق إزالة الفوضى وإزالة كتل تحسين البطارية للمساعدة في تسريع الهاتف.

ومع ذلك، تم استخدام التطبيق بالفعل لنشر برنامج Xenomorph الضار، والذي كان قادرًا على عرض شاشات التراكب على التطبيقات المالية لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول المهمة، وإذا وقعت أسماء المستخدمين وكلمات المرور هذه في الأيدي الخطأ، فقد يؤدي ذلك إلى إفراغ حسابات الضحايا.

وبعد اكتشاف البرنامج الضار قامت غوغل بإزالة التطبيق من على متجرها، وحتى الآن استهدف الفيروس مستخدمي أندرويد في كل من إسبانيا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا، مع تحذيرات بأن تستهدف الإصدارات المستقبلية مزيداً من الدول، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.



تفاصيل تطبيق على غوغل بلاي يمكن أن يسرق

كانت هذه تفاصيل تطبيق على غوغل بلاي يمكن أن يسرق أموالك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

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