  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالصور: ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب

الأحد 27 فبراير 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع استخباراتي عن عملية خداع كبيرة للقادة الغربيين قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ليلة إعلانه استقلال “لوغانسك” و”دونيتسك” عن أوكرانيا وذلك وفق ما ذكر موقع “الديلي ميل” البريطاني في تقرير لها .

واكتشف الموقع الاستخباراتي، أن بوتين وقع على مرسوم اعتراف روسيا باستقلال “لوغانسك” و”دونيتسك”، قبل اجتماعه الصوري مع مجلس الأمن القومي الروسي.

ولاحظت الجهات الاستخباراتية أن القنوات الإخبارية الروسية أعلنت عن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي ونقلته في تمام الساعة 4:52 دقيقة مساءً بتوقيت موسكو.

ورصدت الجهات التوقيت في ساعات اليد لكل من وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، كانت تشير إلى 11:45 دقيقة، وفي الجلسة نفسها ساعة عمدة موسكو تشير إلى 12:10 دقائق.

وعندما ظهر “بوتين” في بثٍ آخر بعد ساعات أثناء توقيع اعتراف روسيا باستقلال “لوغانسك” و”دونيتسك” كانت ساعته تحمل مفاجأة حيث تشير إلى 10:15 دقيقة وهو ما يتطابق مع ممثلي الإقليمين الانفصاليين.

وبحسب ساعة بوتين؛ فإن توقيعه سبق اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي؛ حيث انتبه لهذه النقطة فخلع ساعة يده ووضعها على الطاولة ولكن باقي الفريق لم يفعل ذلك.

#ساعة يد بوتين #اوكرانيا #حرب روسيا اوكرانيا #روسيا
2
3
4

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

تعرض القيادي بالجهاد خضر عدنان لاطلاق نار في نابلس والنخالة يهدد

"لوموند" الفرنسية: بعد غزو بوتين لأوكرانيا.. هذه هي أشد المخاوف الأوروبية

تسريبات تكشف "فاتورة بوتن البشرية" الكبيرة خلال الحرب وهذا ما جاء فيها ..

ما هي صواريخ "جافلين" الأمريكية التي تعول أوكرانيا عليها كثيراً في صد الغزو الروسي ؟

قلقُ إسرائيلي عارِم من “الدب الروسي”: إنهاء التفاهمات معها حول سورية وتقارب مع ايران

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: الموساد فشل برصد نوايا بوتين وسنصوت ضد روسيا بالجمعية العامة والدُب الروسي سينتقم

خبير عسكري: العملية الروسية في أوكرانيا تمهد لتحرير أوروبا من القيود الأمريكية

تسريبات تكشف "فاتورة بوتن البشرية" الكبيرة خلال الحرب وهذا ما جاء فيها ..

مصادر توضح تفاصيل عملية إطلاق النار في نابلس

الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 975 منشأة عسكرية أوكرانية وتواصل تقدمها على عدة محاور

الاتصالات الفلسطينية