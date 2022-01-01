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عقوبات جديدة ضد موسكو تشمل التالي ..

الأحد 27 فبراير 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقوبات جديدة ضد موسكو تشمل التالي ..



وكالات

أفادت وكالات أجنبية، اليوم الأحد، بأن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو ستشمل حظر رحلات طائراتها فوق الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن إيرلندا والنمسا تعتزمان غلق مجالهما الجوي أمام الطائرات الروسية، كما قررت الدنمارك وآيسلندا غلق مجالهما الجوي لشركات الطيران الروسية.

وكان وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعرب عن تأييده لفكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.

وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن حظر تحليق الطائرات الروسي في مجالها الجوي، وذلك ضمن رد الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.

#روسيا #حرب روسيا اوكرانيا #اوكرانيا

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