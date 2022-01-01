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مهلة محددة .. الوفد الروسي ينتظر وفد اوكرانيا في بيلاروسية للتفاوض

الأحد 27 فبراير 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهلة محددة .. الوفد الروسي ينتظر وفد اوكرانيا في بيلاروسية للتفاوض



وكالات

 أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

وقال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)".

واضاف: "نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي وهي الساعة 12 بتوقيت غرينيتش) في انتظار رد من الجانب الأوكراني".

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