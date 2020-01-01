الصحة الإسرائيلية: 5987 إصابة جديدة بكورونا و646 بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

شخصت 5987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل، أمس السبت، فيما واصلت الموجة الخامسة بالانحسار مع التراجع بالعدوى والإصابة، وكذلك الانخفاض بالحالات التي بحاجة لتسرير والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، سجلت 1445 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 77052 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 3618445 إصابة، فيما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 10126 حالة وفاة.