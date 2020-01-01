  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: 5987 إصابة جديدة بكورونا و646 بحالة خطيرة

الأحد 27 فبراير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 5987 إصابة جديدة بكورونا و646 بحالة خطيرة



القدس المحتلة / سما /

شخصت 5987 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل، أمس السبت، فيما واصلت الموجة الخامسة بالانحسار مع التراجع بالعدوى والإصابة، وكذلك الانخفاض بالحالات التي بحاجة لتسرير والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، سجلت 1445 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغت الإصابات النشطة 77052 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، حوالي 3618445 إصابة، فيما بلغ العدد التراكمي لوفيات كورونا 10126 حالة وفاة.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا ما سيحدث اذا انتصر بوتين في أوكرانيا

تعرض القيادي بالجهاد خضر عدنان لاطلاق نار في نابلس والنخالة يهدد

الصين: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم"

"لوموند" الفرنسية: بعد غزو بوتين لأوكرانيا.. هذه هي أشد المخاوف الأوروبية

قلقُ إسرائيلي عارِم من “الدب الروسي”: إنهاء التفاهمات معها حول سورية وتقارب مع ايران

ما هي صواريخ "جافلين" الأمريكية التي تعول أوكرانيا عليها كثيراً في صد الغزو الروسي ؟

ترامب يشيد ببوتن "الذكي".. وهؤلاء "أغبياء جدا"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: الموساد فشل برصد نوايا بوتين وسنصوت ضد روسيا بالجمعية العامة والدُب الروسي سينتقم

خبير عسكري: العملية الروسية في أوكرانيا تمهد لتحرير أوروبا من القيود الأمريكية

تسريبات تكشف "فاتورة بوتن البشرية" الكبيرة خلال الحرب وهذا ما جاء فيها ..

الصحة : وفاة و328 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

مصادر توضح تفاصيل عملية إطلاق النار في نابلس

الاتصالات الفلسطينية