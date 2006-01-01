اليازوري: 55 ألف عامل في القطاع الزراعي بغزة يساهمون ب 6% من دخل غزة

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الزراعة بغزة أيمن اليازوري أن إجمالي العاملين في القطاع الزراعي بقطاع غزة بلغ 55 ألف عامل، 32 ألف مزارع، والمتبقي منهم عاملين كخدمات مساندة، فيما تبلغ عدد الحيازات الزراعية 23600 حيازة زراعية وتُعرف على أنها “قطعة أرض مسجلة باسم شخص معين أو مستأجرة وتمارس بها أنشطة ذات طابع زراعي.

ولفت في مؤتمر صحفي بغزة إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة (5.7 %- 6%) في الناتج القومي الإجمالي، فيما تبلغ قيمة الانتاج الزراعي 430 مليون دولار.

وأوضح اليازوري، أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي 300 ألف كوب من المياه يوميا، وبإجمالي 100 مليون م3 سنويا، وتمثل ما يقارب 50% من الاستهلاك السنوي للمياه.

وأفاد بأنه يتم إنتاج ما يقارب 160 ألف م3 يومياً من المياه المعالجة ناتجة من 5 محطات معالجة، مبينا أنه تم بدء العمل على استغلالها في القطاع الزراعي مع نهاية العام الماضي.

وقال اليازوري، أن المساحة الزراعية الفعلية تبلغ ما يقارب 180 ألف دونم موزعة على المحافظات الخمس، بينما تبلغ المساحة المحصولية الزراعية قرابة 220 ألف دونم، حيث يحتل قطاع الانتاج النباتي المرتبة الأولى ويساهم بذلك بما نسبته 54% من قيمة الانتاج الزراعي ويساهم قطاع الانتاج الحيواني بما نسبته 42.5%، والنسبة المتبقية لمساهمة قطاع الثروة السمكية.

وأشار اليازوري الى قيام وزارة الزراعة بإنشاء ثلاثة أقفاص بحرية لتربية أسماك "الدنيس" في داخل البحر، حيث تقدر الطاقة الانتاجية ما بين 120-150 طن سمك سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج خلال الربع الأول من العام الحالي، مما سيساهم بشكل فعال في تعزيز الصادرات الزراعية وتوفير المنتج المحلي في الأسواق.

وذكر أنه تم إنشاء بيت التعبئة والتغليف الخاص بالإدارة العامة الثروة السمكية، والذي سيمكن الصيادين من حفظ وتداول الأسماك لضمان وصولها للمستهلك بجودة عالية، مشيرا إلى أن الوزارة شرت بالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ تجربة إنشاء مزرعة دجاج أمهات اللاحم لإنتاج البيض المخصب للتفريخ بإجمالي 2400 طير وبطاقة انتاجية تقدر بـ 300 ألف بيضة سنوية.

ولفت اليازوري، إلى أن عدد الحيوانات الحية من الأبقار والعجول الواردة خلال هذا العام بلغ (46 ألف) رأس خضعت لإجراءات الحجر البيطري المعتمدة في الوزارة، وتلقت 149 ألف تحصين بيطري و11 ألف تدخل علاجي.

وأوضح اليازوري، أن الكمية الاجمالية المستوردة من الخضار والفاكهة بلغت (78) ألف طن، كان منها كمية (67) ألف طن من الاحتلال، وكمية (10 آلاف) طن من الجانب المصري، فيما بلغت الكمية الواردة من المحافظات الشمالية (1500) طن.

وأشار إلى أنه تم تصدير وتسويق (39 ألف طن) من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تسويق(3300) طن من محصول الفراولة و(766) طن من الأسماك الطازجة والمبردة للمحافظات الشمالية.

وذكر اليازوري، أن هذه الصادرات تجلب لصالح المزارع الغزي من 10-11 مليون دولار شهرياً، بينما بلغت ايرادات القطاع الزراعي قرابة الـ 50 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضح اليازوري، أن أعداد المربين لقطاع الثروة الحيوانية بلغت 5586 مربي لعدد 5919 حظيرة متمثلين في حظائر" الأبقار، الاغنام والماعز، الدجاج اللاحم، الحبش، الدجاج البياض"، بينما تبلغ كمية الصيد البحري 4700 طن سنوياً، وفيما يبلغ انتاج مزارع الاستزراع السمكي 620 طن من أسماك الدنيس.

وأشار إلى أن خسائر القطاع الزراعي بلغت جراء الحروب المتكررة منذ العام 2006 علىقطاعغزةبما يزيد عن 1.3 مليار دولار، وتم تقديم مساعدات بما بنسبته 30% من إجمالي الضرر.