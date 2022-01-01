خدمات المغازي أول المتأهلين لنهائي كأس السلة

الوسطى / سما /

تأهل خدمات المغازي إلى نهائي كأس الراحل "عبد الله الكرنز"، لكرة السلة، عقب فوزه الصعب على شباب البريج بنتيجة (61/77)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، في أول لقاءات المربع الذهبي للبطولة.

وتبادل الفريقان السيطرة على أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 12/19 لصالح شباب البريج

الربع الثاني: 8/23 لصالح خدمات المغازي

الربع الثالث: 14/21 لصالح شباب البريج

الربع الرابع: 13/28 لصالح خدمات المغازي

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، تامر قشطة، مؤمن الجربة، مسجل جاد أغا، ميقاتي محمد العالول، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

وينتظر خدمات المغازي الفائز من لقاء خدمات البريج وخدمات رفح، لمواجهة في نهائي البطولة الأربعاء القادم.