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تعيين جهاز فني جديد لاتحاد خانيونس

الأحد 27 فبراير 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين جهاز فني جديد لاتحاد خانيونس



خانيونس / سما /

أعلن نادي اتحاد خانيونس عن تشكيل جهاز فني جديد لقيادة البرتقالي في الدور الثاني من الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في الخامس من مارس القادم. 

 

وقرر مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، برئاسة الكابتن تحسين الجبور ويساعده الكابتن خالد النجار ومدرب الحراس الكابتن محمود نصار.

 

جاء قرار تعيين اللحنة المؤقتة بعد قبول استقالة المدير الفني إسلام أبو عريضة الذي قاد الفريق في مرحلة الذهاب.

 

يشار إلى أن اتحاد خانيونس يحتل المركز الثالث برصيد (18) نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر اتحاد الشجاعية.

#اتحاد خانيونس #جهاز فني

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