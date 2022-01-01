تصريح هجومي من موسيماني بعد خسارة الأهلي

القاهرة / سما /

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حزنه بعد خسارة فريقه من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدرب الأهلي: " نشعر بحزن شديد وبالنسبة لي هي مباراة لا ارغب في خسارتها على الاطلاق ولكن هذه هي كرة القدم".

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز: " حصلنا على فرص عديدة ولم نسجل، وأعرف أن الخطر دائما من المرتدات وهو ما حدث اليوم، والآن نحن في موقف صعب للتأهل".

وأوضح موسيماني: "أطالب الكاف بتواجد الڤار في المباريات وعانينا لغيابه اليوم، وأعتقد أن بيرسي تاو لم يكن متسللاً، وحارس صن داونز تصدى لكرة بيده من خارج المنطقة".

وشدد موسماني على ضرورة محاولة الفوز على صن داونز في جنوب افريقيا، مؤمداً قدرة فريقه على ذلك.