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أول قرار صادم من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

الأحد 27 فبراير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول قرار صادم من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك



القاهرة / سما /

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إجراء تعديلات فورية داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن مرتضى فور انتهاء مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي، بخسارة الزمالك (3-1) في الدار البيضاء، استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز.

قرار رئيس النادي، جاء بسبب سوء السلوك من الثنائي خلال مباراة الوداد، كما قرر مرتضى إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وفي نفس الوقت، قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي، بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل بيترو أتلتيكو المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط والوداد ثانياً، بـ6 نقاط والزمالك بنقطتين، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطة واحدة.

#الزمالك #مرتضى منصور #الوداد البيضاوي المغربي #الوداد البيضاوي #دوري أبطال أفريقيا

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