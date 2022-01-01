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فيديو.. بنزيما ينقذ ريال مدريد من فخ رايو فاييكانو

الأحد 27 فبراير 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بنزيما ينقذ ريال مدريد من فخ رايو فاييكانو



وكالات / سما /

أنقذ المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد من فخ رايو فاييكانو في لقاء الفريقين، مساء أمس السبت، الذي جرت وقائعه في فاييكاس بملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

النادي الملكي هز الشباك بهدف في الدقيقة 39 عن طريق البرازيلي كاسيميرو، لكن فرحة لاعب وسط الريال لم تكتمل حيث ألغى الحكم دياز دي ميرا الهدف بسبب حالة تسلل، تأكد منها بالرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

ولم تفلح محاولات الريال وفاييكانو في الفترة الأولى، وفي نصف دقائق الشوط الثاني لتبقى الأمور على وقع التعادل السلبي حتى وصول الدقيقة 83 التي عرفت تدوين اللوس بلانكوس هدف اللقاء الوحيد.

ودون بنزيما هدف المباراة الوحيد بعدما تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ليحول تمريرة فينيسيوس جونيور إلى هدف بكل سهولة، بعدما ضرب الميرينجي مصيدة التسلل بتمريرة رائعة وصلت للبرازيلي على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء.

انتصار هام يرفع به الريال نقاطه للرقم 60 في صدارة جدول الترتيب، بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، إشبيلية، الذي خاض مباراة أقل من الميرينجي.

#كريم بنزيما #رايو فاييكانو #ريال مدريد #الدوري الاسباني

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