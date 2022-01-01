فيديو.. فودين ينتزع لمانشستر سيتي انتصاراً صعباً على إيفرتون

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق انتصار مُهم على إيفرتون بهدفٍ دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف الوحيد في المُباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في الدقيقة 82 عن طريق فيل فودين الذي استغل كرة عرضية أرضية من زميله بيرناردو سيلفا أساء دفاع التوفيز التعامل معها.

وحاول لاعبو أصحاب الأرض إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، وطالب أصحاب الأرض باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على رودري، ولكن الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لم يحتسب الركلة.

وعزز مانشستر سيتي بفوزه صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وذلك بفارق 6 نقاط كاملة عن ليفربول صاحب المركز الثاني ولكنه لعب مُباراة أقل.

وتجمد رصيد إيفرتون بعد الهزيمة على أرضه عن النقطة 22 يحتل بهم الفريق المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وسيلعب السيتي الجولة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد المُوافق 6 مارس على أرض ملعب الاتحاد، فيما سبلعب إيفرتون ضد توتنهام على أرض الأخير يوم الاثنين المُوافق 7 مارس.