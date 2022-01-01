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لهذا السبب .. "إسرائيل لا تتشدد مقابل روسيا

الأحد 27 فبراير 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. "إسرائيل لا تتشدد مقابل روسيا



القدس المحتلة / سما /

قال نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية للشؤون الأوروبية – الآسيوية، غاري كورين، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا تطلق تصريحات متشددة ضد روسيا، إثر غزو أوكرانيا، لأنها تريد أن تبقي لنفسها إمكانية للتوسط لدى المستويات العليا في الدولتين من محاولة لوقف الحرب.

وأضاف كورن، في مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن "هناك أمورا نستمر في تنفيذها، وهي تتم بصورة متواضعة. وهناك طلبات في المجال الإنساني أيضا"، مشيرا إلى أن "طائرة ستتوجه إلى بولندا، غدا، محملة بأطنان من المساعدات. وإسرائيل ستحاول تقديم مساعدات طالما يطلب منها ذلك".

وطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، التوسّط لدى روسيا للتوصّل لوقف إطلاق نار، بحسب ما ذكرت "كان"، أول من أمس.

وأعلن بينيت، أمس، أنه سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، ظهر اليوم، من أجل التداول في الأزمة الأوكرانية.

وأشار كورين إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مع جميع الأطراف، أوكرانيا وروسيا والدول الغربية. وأضاف أنه "توجد لإسرائيل مصلحة بالحفاظ على هذه القناة. والمحادثات في مستويات العمل مستمرة. وعندما يتم اتخاذ قرار، ستجري محادثات من خلال قنوات أخرى".

وأشارت "كان" إلى أن زيلينسكي اقترح على بينيت، خلال محادثة بينهما، اليوم، أن تبحث إسرائيل في مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

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