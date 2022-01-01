فيديو.. باريس يعاقب سانت إيتيان بفوز مثير

وكالات / سما /

عاقب فريق باريس سان جيرمان ضيفه سانت إيتيان وحول تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثية مؤلمة، في لقاء جمع الفريقين في ملعب بارك دي برانس، برسم مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الفرنسي.

الضيوف تقدموا بهدف مباغت بعد مرور 16 دقيقة من توقيع دينس بوانجا، لكن ليونيل ميسي رفض الخروج إلى غرف الملابس على وقع التأخر، لذلك مرر الكرة بذكاء شديد لكيليان مبابي الذي تحرك بطريقة رائعة وانفرد بالمرمى ووضع هدف التعادل في الدقيقة 42.

نهاية قوية للشوط الأول للعملاق الباريسي، صاحبها بداية مماثلة للفترة الثانية بهدف آخر من توقيع مبابي ومن صناعة ميسي أيضاً، قبل أن يحسم دانيلو بيريرا الأمور بهدف ثالث سريع، عند حدود الدقيقة 52.

واستمر ميسي في توزيع هداياه ومرر كرة لمواطنه أنخيل دي ماريا، لكن الأخير حرم ليو من التوقيع على هاتريك أسيست، بتضييع الفرصة أمام مرمى ضيوف حديقة الأمراء.

وبهذا الفوز يرفع باريس، الذي فاز في الدور الأول بنفس النتيجة أيضاً، نقاطه للرقم 62 في صدارة الليج آن.