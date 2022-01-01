السفير الأوكراني في برلين : توريدات أسلحة ألمانية لبلاده خطوة تاريخية

القدس المحتلة / سما /

أشاد السفير الأوكراني في ألمانيا أندريه ميلنيك بقرار الحكومة الألمانية بشأن توريدات أسلحة إلى أوكرانيا ووصفه بأنه خطوة تاريخية.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إننا سعداء بأن ألمانيا قامت أخيرا بهذا التحول بنسبة 180 درجة… قلت دائما لأصدقائي الألمان وللحكومة الألمانية أنهم لن يتحملوا الصور المروعة للحرب في أوكرانيا لفترة طويلة دون القيام برد فعل وتغيير المسار”.

وأضاف أنه لم يتم التعامل مع مناشداته على محمل الجد لفترة طويلة، وقال: “أخيرا استيقظ الألمان وبدأوا في التصرف بشكل صحيح”.

يذكر أن الحكومة الألمانية قررت أمس السبت توريد ألف قطعة سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز “ستينجر” من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا بأقصى سرعة ممكنة. كما تم التصريح لكل من هولندا وإستونيا، الأعضاء بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بتوريد أسلحة إلى أوكرانيا تنحدر من إنتاج ألماني أو من مخزونات قديمة تخص جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).

وكانت أوكرانيا دعت طوال أشهر لتوريد أسلحة إليها، ولكن الحكومة الاتحادية رفضت ذلك بمبرر أن الأمر يتعلق بمنطقة حرب.

وقال السفير الأوكراني لـ(د.ب.أ): “من المهم الآن توريد أنظمة الأسلحة الألمانية بأقصى سرعة ممكنة للمدافعين الأوكرانيين”، وأعرب عن أمله في تقديم المزيد من مساعدات الأسلحة من ألمانيا، وقال: “هذه الحرب قد تستمر لفترة طويلة. إننا جميعا ما زلنا بحاجة لنفس طويل”.

وأعرب السفير الأوكراني ببرلين عن أمله في تلقي مساعدات اقتصادية أخرى من ألمانيا، وقال: “إننا بحاجة لخطة إنقاذ اقتصادية شاملة على الفور لأجل أوكرانيا تقوم ألمانيا خلالها بدور ريادي”.